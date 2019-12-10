Стыковка отсеков фюзеляжа новейшего МС-21: кадры из цеха

На Иркутском авиазаводе собрали фюзеляж российского пассажирского авиалайнера МС-21-300, который пройдет испытания с отечественным двигателем ПД-14, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

«Cтыковка полуфюзеляжей опытной машины была осуществлена на автоматизированной станции. В ближайшее время начнется монтаж систем, стыковка консолей крыла и хвостового оперения самолета МС-21-300», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корпорация «Иркут» получит пять двигателей ПД-14 для летных испытаний. В июле текущего года вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Иркутский авиазавод создает еще два опытных самолета МС-21, один из них пройдет испытания с российским двигателем ПД-14.

По данным пресс-службы правительства Пермского края, летные испытания самолета с данным двигателем начнутся в 2020 году.

ПД-14 (перспективный двигатель с тягой 14 тонн) - первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации. На первые опытные образцы МС-21 устанавливаются двигатели PW1400G разработки американской компании Pratt & Whitney.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 посадочных мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

В феврале глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что из-за остановки поставок композитов корпорация «Иркут» переходит на материалы российского производства, которые создаются в кооперации с другими предприятиями, в частности, с Росатомом.

В связи с этим сроки начала серийного производства МС-21 были сдвинуты на 2020 год.