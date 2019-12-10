Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Стыковка отсеков фюзеляжа новейшего МС-21: кадры из цеха

Андрей Аркадьев
10:58 10.12.2019
Авиалайнер пройдет испытания с российским двигателем ПД-14.
© Видео: IRKUT Corporation, YouTube © Фото: IRKUT Corporation, YouTube

На Иркутском авиазаводе собрали фюзеляж российского пассажирского авиалайнера МС-21-300, который пройдет испытания с отечественным двигателем ПД-14, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

«Cтыковка полуфюзеляжей опытной машины была осуществлена на автоматизированной станции. В ближайшее время начнется монтаж систем, стыковка консолей крыла и хвостового оперения самолета МС-21-300», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корпорация «Иркут» получит пять двигателей ПД-14 для летных испытаний. В июле текущего года вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Иркутский авиазавод создает еще два опытных самолета МС-21, один из них пройдет испытания с российским двигателем ПД-14.

По данным пресс-службы правительства Пермского края, летные испытания самолета с данным двигателем начнутся в 2020 году.

ПД-14 (перспективный двигатель с тягой 14 тонн) - первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации. На первые опытные образцы МС-21 устанавливаются двигатели PW1400G разработки американской компании Pratt & Whitney.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 посадочных мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

В феврале глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что из-за остановки поставок композитов корпорация «Иркут» переходит на материалы российского производства, которые создаются в кооперации с другими предприятиями, в частности, с Росатомом.

В связи с этим сроки начала серийного производства МС-21 были сдвинуты на 2020 год.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.12.2019, 06:34
Вопрос «разблокирован»: Путин и Зеленский обсудили транзит газа
Дата10.12.2019, 09:00
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» выполнил стрельбы в Черном море
Дата10.12.2019, 10:48
Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата09.12.2019, 12:29
Шойгу: доля современного вооружения в ВС РФ будет доведена до 70%
Дата08.12.2019, 20:50
Непокорный КВ: как пятеро танкистов трое суток отбивались от немцев подо Ржевом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:20 В стране и мире
«Выход на новый уровень»: эксперт о встрече Путина и Зеленского в Париже
11:06 В стране и мире
Видео
«Теперь все зависит от позиции Зеленского»: Джабаров о результатах «нормандского саммита»
10:59 В стране и мире
В военный бюджет США вошли санкции против двух российских газопроводов
10:58 ОПК
Видео
Стыковка отсеков фюзеляжа новейшего МС-21: кадры из цеха
10:48 Спорт
Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Очень тяжело»: Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Видео
Заступился за друга: смертельная схватка собак со стаей волков попала на видео
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
Видео
Ядерный чемоданчик показали в раскрытом виде
Видео
Плющенко коньком пробил трубу с водой во время выступления
Видео
Звериное чутье: стая волков устроила погоню за авто на трассе в Татарстане
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.