Минобороны закупит для ВМФ уникальные комплексы радиоразведки

Военно-морской флот Российской Федерации получит новейший комплекс радиоразведки для подводных лодок «Пуговица-Д». Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, поставка автоматизированного комплекса радиоразведки различных модификаций должна быть завершена к 10 августа 2021 года. Еще через три месяца оборудование должно быть смонтировано и установлено.

Примерная стоимость работ по установке комплекса радиоразведки, согласно материалам тендера, 110 миллионов рублей. Количество закупаемого оборудования не разглашается, как и его основные характеристики.

Автоматизированный комплекс радиоразведки для подводных лодок «Пуговица-Д» разработан в НИИ «Вектор» по заказу КБ «Малахит».

Научно-исследовательский институт «Вектор» занимается разработкой средств радио- и радиотехнического мониторинга в интересах российского Минобороны и других силовых ведомств. Выпускаемая продукция поставляется в мобильном, стационарном, морском и авиакосмическом исполнениях.

Конструкторское бюро «Малахит» является одним из ведущих проектировщиков подводных лодок и глубоководных станций в России.