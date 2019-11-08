БПК «Маршал Шапошников» и атомная субмарина «Иркутск» смогут применять ракеты «Циркон»

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная субмарина «Иркутск», которые проходят модернизацию для Тихоокеанского флота, смогут применять гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Говоря о «Маршале Шапошникове» замминистра уточнил, что Минобороны получит модернизированный корабль в 2020 году.

«Универсальные пусковые установки, которые получит этот корабль, позволят ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон"», - констатировал Криворучко.

Что касается атомной подлодки, то ее Тихоокеанский флот, по словам заместитель министра, получит в 2022 году.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что «Цирконами» оснастят и корвет «Гремящий», строящийся сейчас в Калининграде.