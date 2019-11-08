Сборка первого серийного самолета Су-57: кадры из цеха

Телеканал «Звезда» публикует кадры сборки первого серийного самолета Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина.

В ходе визита на предприятие заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что самолет поступит на вооружение ВКС до конца года, а в течение следующего года армия получит еще один самолет.

«До конца года он уже будет поставлен ВКС. В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства», - сказал Криворучко.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать его наземные и надводные цели.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. Семнадцатого ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.