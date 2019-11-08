Борисов заявил, что Россия полностью защищена от ракетного удара
Вице-премьер подчеркнул, что РФ надежна защищена, восстановлено 100% информационного поля системы предупреждения.
© Фото: Минобороны России
Территория России полностью защищена от возможных угроз ракетного нападения, заявил в пятницу вице-премьер Юрий Борисов. Он отметил, что в нашей стране успешно реализуется госпрограмма вооружения.
«Восстановлено 100% информационного поля системы предупреждения. У нас нет неприкрытых направлений», - приводит «Интерфакс» его слова.
Борисов присутствовал на открытии памятника конструктору Владиславу Репину, который в советское время руководил проектом Системы предупреждения о ракетном нападении. Также ученый занимался модернизацией системы и созданием Системы контроля космического пространства.
Кроме того, советский специалист разрабатывал концепцию современной системы воздушной космической обороны.