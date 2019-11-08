ВКС досрочно получили десять истребителей Су-35

Партия из десяти истребителей Су-35 была досрочно передана ВКС России, сообщил в ходе визита на предприятие замминистра обороны России Алексей Криворучко.

«КнААЗ полностью выполнил ГОЗ 2019 года, досрочно поставив десять истребителей Су-35С. Последние десять машин, предусмотренные текущим контрактом, ожидаем получить в 2020 году», - сказал Криворучко.

Он также подчеркнул, что четыре из десяти отгруженных в этом году Су-35С будут поставлены в Кубинку группе высшего пилотажа «Русские витязи».

По его словам, в будущем предприятие планирует подписать дополнительный контракт на данные машины.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-35 способен выполнять длительный полет на трансзвуковых скоростях без включения форсажа благодаря замене двигателей АЛ-31Ф на «изделие 117С».