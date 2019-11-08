Первый Су-57 поступит в войска до конца года

Российские ВКС получат первый истребитель Су-57 до конца текущего года. Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«Первый серийный самолет Су-57 практически готов к отправке в войска. До конца года он уже будет поставлен ВКС. В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства», - сказал Криворучко.

Контракт на поставку 76 истребителей был подписан на форуме «Армия-2019».

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать его наземные и надводные цели.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. Семнадцатого ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В августе 2017 года в эксклюзивном интервью «Звезде» главком ВКС Виктор Бондарев впервые официально сообщил серийное название истребителя пятого поколения Т-50. Самолет получил обозначение Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.