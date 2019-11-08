Арктические «Терминаторы» прикроют Чукотку

Арктические вертолеты Восточного военного округа будут круглогодично вести дежурство на аэродроме Анадыря, сообщает пресс-служба ВВО.

«Недавно поступившие в дислоцированное в Хабаровске соединение армейской авиации ВВО "арктические" вертолеты Ми-8АМТШ-ВА отправились к месту постоянного базирования - на аэродром Угольные Копи в г. Анадырь», - отмечается в сообщении.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как пребрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем. Его арктическая версия Ми-8АМТШ-ВА создана для мониторинга западных зон ответственности, транспортного обеспечения арктических группировок войск, в том числе для доставки вахтовых нарядов.

Кроме того, машина может быть использована для доставки, высадки и авиационной поддержки оперативных групп.

От базовой модели Ми-8АМТШ-ВА отличается возможностью работы при температурах до минус 50 градусов, в условиях ограниченной видимости и малоориентирной местности и в сложных метеоусловиях.

Улучшение теплоизоляции было достигнуто путем дополнительного применения современного высокотехнологичного материала «вспененный фибергласс», который обладает пониженной теплопроводимостью. Сочетание стандартной и дополнительной теплоизоляции, а также установка штор позволили уменьшить теплопотери в грузовой кабине. Вертолет способен перевозить до 30 десантников со снаряжением и личным оружием или до 12 раненых на носилках.

Также летчики российских арктических вертолетов получили очки ночного видения для полетов в условиях полярной ночи.

Базовая модель Ми-8 является самым массовым двухдвигательным вертолетом в истории авиации. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.