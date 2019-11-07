Минобороны РФ подпишет контракт на ремонт атомной подлодки «Томск»

Министерство обороны России подпишет контракт на ремонт атомной подводной лодки 949А («Антей») «Томск» в 2020 году, а в 2021-м субмарину передадут Тихоокеанскому флоту. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во время посещения Северо-Восточного ремонтного центра (СВРЦ).

«В следующем году мы планируем заключить контракт на ремонт атомного подводного крейсера проекта 949А "Томск" со сдачей лодки в 2021 году», - заявил замминистра.

Он отметил, что в 2019 году главной задачей СВРЦ являлась модернизация малого ракетного корабля «Смерч» - обновление системы управления вооружением, установка новых двигателей и оснащение корабля ракетным комплексом «Уран».

Подводные лодки проекта «Антей» вооружены крылатыми ракетами 3М45 и предназначены для уничтожения авианосных ударных соединений.