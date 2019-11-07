МРК «Смерч» сдали раньше срока, установив на нем 16 противокорабельных ракет «Уран»

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко проверил, как на Дальнем Востоке выполняется гособоронзаказ. Он вылетел в Вилючинск, где посетил одну из главных ремонтных баз Тихоокеанского флота.

Совсем недавно тут завершилась глубокая модернизация малого ракетного корабля «Смерч». На нем установили 16 противокорабельных ракет «Уран», особенность которых в том, что они низко летят над водной поверхностью. Соответственно, их практически невозможно обнаружить и сбить при подлете к цели.

«Предприятие справилось с поставленной задачей на отлично. Корабль сдан раньше срока. За очень разумные деньги мы получили серьезно модернизированный корабль, в несколько раз увеличив его возможности и продлив срок службы не менее чем на восемь лет», - констатировал Криворучко.

Замминистра обороны также отметил, что военное ведомство уже договорилось о постановке на ремонт и модернизацию в Вилючинск еще нескольких кораблей, но отметил, что, помимо улучшения старых, необходимо строить новые боевые крейсеры и катера.