Испытания большого гидрографического катера-катамарана ВМФ «Михаил Казанский» показали на видео

Большой гидрографический катер-катамаран модульного типа «Михаил Казанский» завершил морскую фазу государственных испытаний в назначенном районе Финского залива. Корабль был построен для Военно-морского флота РФ подмосковным предприятием «КАМПО» и собран из секций на АО «Выборгский судостроительный завод».

По словам представителя Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России по ВМФ РФ капитана 1 ранга Игоря Дыгало, уже до конца ноября «Михаил Казанский» будет передан в состав ВМФ России.

Уникальность этого катера состоит в катамаранной конструкции корпуса: благодаря ей появилась возможность значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования. До конца 2020 года для Гидрографической службы ВМФ РФ будет построено три больших гидрографических катера этого проекта.

В августе текущего года блок-модули катера были погружены на автомобили на предприятии «КАМПО» в Подмосковье, после чего доставлены к месту достройки в Выборг. Там на базе АО «Выборгский судостроительный завод» была завершена окончательная сборка катера.