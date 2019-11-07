Минобороны РФ модернизирует три малых ракетных корабля

Три малых ракетных корабля (МРК) проекта 1234 могут быть модернизированы. Соответствующий вопрос прорабатывается с Северо-Восточным ремонтным центром в Вилючинске, сообщил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

«Сегодня мы прорабатываем с предприятием вопрос о модернизации серии МРК проекта 1234, речь идет о трех таких кораблях», - заявил заместитель министра обороны РФ.

Он уточнил, что после проведения ремонтных работ корабли будут служить на восемь лет дольше с возможностью продления срока службы «еще на восемь лет после заводского ремонта».

По словам Криворучко, если решение по МРК будет принято, то на их модернизацию уйдет пять лет. Корабли планируется перевооружить с ракетных комплексов П-120 «Малахит» на комплекс противокорабельных крылатых ракет «Уран», число пусковых установок вырастет до 16.

Кроме того, радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей «Титанит» заменят на современную станцию КРС-27 «Минерал». Модернизированные МРК будут оснащены перспективными артустановками АК-176МА.

Криворучко выразил уверенность, что в результате преобразований боевой потенциал кораблей и дальность обнаружения целей вырастут более чем в три раза.

Заместитель министра обороны РФ в ходе поездки в Вилючинск посетил одну из главных ремонтных баз Тихоокеанского флота и проверил, как на Дальнем Востоке выполняется гособоронзаказ.

Совсем недавно на предприятии завершилась глубокая модернизация малого ракетного корабля «Смерч». На нем установили 16 противокорабельных ракет «Уран», особенность которых в том, что они низко летят над водной поверхностью.

Во время посещения Северо-Восточного ремонтного центра Криворучко рассказал, что атомная подлодка «Томск» проекта 949А («Антей») из состава Тихоокеанского флота будет модернизирована до 2021 года.