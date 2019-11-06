Появилось первое изображение модели транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) показал, как выглядит аэродинамическая модель тяжелого транспортного самолета «Слон», создаваемого на замену Ан-124 «Руслан». Фотография аэромодели летательного аппарата опубликована на сайте научного центра.

Спроектированная модель перспективного воздушного судна изготовлена для испытаний в аэродинамической трубе института. Специалисты ЦАГИ также рассказали, какие геометрические и массовые параметры она имеет: длина достигает 1,63 метра, размах крыла - 1,75 метра, высота - чуть более полуметра, а вес составляет 120 килограммов.

При изготовлении аэромодели в качестве основного материала использовались сплавы алюминия, а тяжело нагруженные элементы делались из конструкционных сталей. Таким образом, специалистам удалось обеспечить такую массу концепта, которая позволяет испытывать его в различных аэродинамических трубах ЦАГИ.

Модель будут испытывать в трансзвуковой трубе Т-106. В следующем году запланированы экспериментальные исследования на установках Т-106 и Т-102, причем, помимо характеристик на крейсерских режимах, будет изучаться поведение самолета при взлете и посадке.

Разработка транспортного самолета «Слон», который придет на смену устаревшему Ан-124 «Руслан», ведется с 2016 года. Проектом занимается ЦАГИ по заказу Минпромторга. Планируется, что самолет будет перевозить 150 тонн грузов на расстояния до семи тысяч километров с крейсерской скоростью 850 километров в час.