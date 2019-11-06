Названы сроки поставки Сербии ЗРПК «Панцирь-С»

Сербская сторона получит зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» (ЗРПК) в рамках соглашения, заключенного между Москвой и Белградом. Об этом сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Поставки ожидаются в ближайшие месяцы.

По словам Михеева, в настоящее время сербские специалисты проходят обучение по управлению «Панцирями».

«В ближайшее время заканчивается обучение, российская сторона приступает к поставкам», - приводит ТАСС его слова.

В конце октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна заказала «Панцирь-С». Двумя днями позже министр обороны балканской республики Александр Вулин сказал, что российский ЗРПК становится частью вооружения армии Сербии.

«Панцирь-С1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными и надводными целями, а также с живой силой противника.

«Панцирь-С1» может быть установлен на шасси грузовика, прицепа или стационарно. Существует и гусеничная модификация. Управление ведется двумя или тремя операторами. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами.