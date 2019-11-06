Путин: армия РФ получит гиперзвуковое и лазерное оружие

Российская армия получит гиперзвуковое и лазерное оружие, заявил президент РФ Владимир Путин в среду. Глава государства подчеркнул, что наша страна будет наращивать потенциал в оборонной сфере, однако готова к процессу разоружения.

«Мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран», - заявил российский лидер.

Говоря о наращивании оборонного потенциала, Путин подчеркнул, что вооруженные силы страны получат новейшее вооружение, поскольку это необходимо, чтобы гарантировать безопасность. При этом, по словам президента, Москва не собирается никому угрожать.