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Первый в «Атомфлоте»: главное о новом многофункциональном неатомном ледоколе «Обь»

Елена Сивонен
13:55 06.11.2019
На этом судне установлен движительный комплекс - инновационный, четырехтактный, с гребными винтами как в носовой, так и в кормовой части. Поэтому оно может идти любым боком и в любую сторону даже во льду толщиной 1,5 метра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На морском вокзале Мурманска состоялась торжественная встреча нового и первого в «Атомфлоте» неатомного ледокола «Обь». Съемочная группа «Звезды» присутствовала при встрече и пообщалась с членами экипажа необычного корабля.

Во время спуска на воду ледокол называли сухо - «Заказ 232» - по строительному номеру. Но капитан Александр Бойко с первого дня, как ступил на мостик, считал его отдельной единицей флота. И сегодня с гордостью представляет это уникальное судно с таким же уникальным оборудованием.

«Помимо того, что это судно хорошо управляется, оно еще и на волне себя хорошо ведет, держит курс», - отмечает он.

Экипаж ледокола составляет 19 человек. Еще 11 специалистов ледокол может принять на борт, где, помимо кают, камбуза и столовой, есть спортзал, душевая, сауна и даже бассейн.

«Мы решили сделать это судно самым современным, у него самые современные дизели, которые в Книге рекордов Гиннесса», - признается генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка.

Делает судно маневренным движительный комплекс - инновационный, четырехтактный, с гребными винтами как в носовой, так и в кормовой части. Поэтому оно может идти любым боком и в любую сторону даже во льду толщиной 1,5 метра.

«Обь» - ледокол портовый, поэтому вертолетная площадка на нем отсутствует, но есть специальный кран для операций по погрузке и выгрузке оборудования в контейнерах. Грузоподъемность составляет 25 тонн, а вылет стрелы - 22 метра. Кран может работать при температурах до минус 40 градусов.

Помимо транспортировки и буксировки многофункциональному ледоколу под силу эскортные операции, борьба с разливами нефти и пожарами на судах и портовых сооружениях.

Но все же главное предназначение этого судна - поддержание судоходства в зимнее время и обеспечение проводки крупнотоннажных судов. И решение сложных и важных задач в Арктике, в порту Сабетта, где новичка флота уже ждут. Курс на Ямал экипаж возьмет 7 ноября.

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