Стеклянную кабину МС-21 сравнили с приборами Як-40
Корпорация «Иркут» на официальном канале на YouTube опубликовала видео, на котором летчик-испытатель первого класса Василий Севастьянов сравнил кабину перспективного российского среднемагистрального самолета МС-21 с кабиной первого в мире турбореактивного пассажирского самолета для местных авиалиний, разработанного в СССР в 1960-е годы Як-40.
В так называемой стеклянной кабине МС-21 используются дисплеи системы управления полетом, которые могут быть настроены для отображения необходимой информации.
Это упрощает управление самолетом, навигацию и позволяет пилотам сконцентрироваться на наиболее важной информации.
Такая конфигурация востребована авиакомпаниями, поскольку позволяет отказаться от бортинженера. В последние годы данная технология получила распространение даже на небольших самолетах.
Ранее сообщалось, что летные испытания российского самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнутся в 2020 году.