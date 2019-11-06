Названы сроки создания системы десантирования для «Тайфуна-ВДВ»

Новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» К4386, разработанный для Воздушно-десантных войск, получит систему десантирования после 2021 года.

Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал генеральный директор Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал» холдинга «Технодинамика» Иван Андросов.

«Данная машина уже проходила копровые испытания в рамках ОКР "Парашют". Мы планируем, что этот ОКР закончим в 2021 году. Соответственно, эта машина получит свои средства десантирования», - заявил он.

Андросов рассказал, что особенность ОКР «Парашют» в том, что платформа позволяет десантировать сверхтяжелые массы.

«Общая полетная масса - до 20 тонн. Соответственно, на этой платформе может десантироваться как техника, так и другие грузы. В частности, "Тайфун-ВДВ" будет десантироваться именно на этой платформе», - заключил Андросов.

Ранее разработчики «Тайфуна-ВДВ» заявили, что бронеавтомобиль начнет поступать на вооружение российской армии в 2020 году. Машина разрабатывалась с учетом требований и пожеланий Воздушно-десантных войск. Бронеавтомобиль является защищенным транспортным средством, способен перевозить людей и грузы, а также нести разнообразное вооружение.

Полную версию интервью с Иваном Андросовым можно посмотреть на сайте «Звезды».