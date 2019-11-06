Для «Охотника» создаются наземные системы обслуживания

Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал» холдинга «Технодинамика» приступил к созданию наземных систем обслуживания для тяжелого ударного беспилотника «Охотник». Об этом в интервью «Звезде» рассказал генеральный директор предприятия Иван Андросов.

«В настоящий момент мы совместно с ОКБ Сухого ведем разработку средств наземного обслуживания для беспилотника "Охотник". Это транспортировочные тележки, которые позволят снимать двигатель для проведения ремонтных работ», - сказал Андросов.

Он также отметил, что системы будут иметь высокий уровень автоматизации, что позволит упростить обслуживание БПЛА.

Ранее один из разработчиков российского ударного беспилотника «Охотник» рассказал о ходе испытаний машины и представил концептуальный облик самолета, пригодного для запуска в серийное производство.

О том, что работы по этому проекту должны завершиться в ближайшее время, в интервью телеканалу «Звезда» заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Позже вице-премьер Юрий Борисов заявил, что серийное создание БПЛА начнется после 2024 года.

Первый полет продолжительностью 20 минут машина совершила в августе текущего года. Тогда «Охотник» сопровождал многофункциональный истребитель Су-30СМ. В сентябре текущего года С-70 «Охотник» совершил совместный полет с самолетом-лидером Су-57 в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства.

Полную версию интервью с Иваном Андросовым можно посмотреть и прочитать на сайте телеканала, пройдя по данной ссылке.