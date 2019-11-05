«Русские витязи» получат новые истребители Су-35С

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» получит сверхманевренные истребители Су-35С, сообщили в пресс-службе компании «Сухой».

© Компания «Сухой»

Поставка новых самолетов, построенных на авиазаводе в городе Комсомольске-на-Амуре, ожидается уже в этому году. Одна из машин прошла испытания, были проверены все системы самолета в разных режимах, говорится в сообщении. Первый тестовый полет совершил летчик Денис Яровой.

«Будем рады передать эту машину нашим друзьям из "Русских витязей". Быть первым, кто летал на самолете, предназначенном для "Русских витязей", - это очень классно», - отметил он.

Яровой констатировал, что замечаний к машине нет, вся программа выполнена полностью.

© Компания «Сухой»

Все Су-35С имеют серийную комплектацию. Главное отличие самолетов «Русских витязей» от строевых истребителей состоит в фирменной расцветке. Летательные аппараты окрашены в цвета российского триколора.

В 2016 году «Русские витязи» получили новейшие Су-30СМ, поскольку старые Су-27 служили с 1991 года, регулярно модернизировались, но практически выработали свой ресурс. Партию многофункциональных двухместных сверхманевренных истребителей передал Иркутский авиационный завод.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.