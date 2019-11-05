Первая в истории посадка Су-27К на палубу: уникальные кадры

Телеканал «Звезда» публикует кадры первой в истории посадки тяжелого палубного истребителя Су-27К на палубу авианесущего крейсера, которая прошла 1 ноября 1989 года. Видео предоставлено Объединенной авиастроительной корпорацией.

Импульс активной работе по корабельной тематике был дан начале 80-х годов, когда под руководством генерального конструктора Михаила Симонова и руководителя проекта Константина Марбашева была организована разработка опытного самолета Су-27К, осуществившего первую посадку на палубу. В ходе проектирования были решены сложные задачи, связанные с конструкцией, прочностью, аэродинамикой, системами управления, навигацией, вооружением. Успешность проекта определил накопленный коллективом ОКБ Сухого опыт создания самолета Су-27.

Тридцать лет назад тренировки палубных летчиков проходили в Крыму на аэродроме Саки, где расположен учебно-тренировочный комплекс «Нитка». Официального разрешения на посадку на авианосец не было. Разрешались лишь проходы над палубой. Окончательное решение о посадке было принято утром 1 ноября 1989 года генеральным конструктором ОКБ Сухого Михаилом Симоновым, директором Черноморского судостроительного завода Юрием Макаровым и председателем правительственной комиссии контр-адмиралом Александром Устьянцевым.

В 12:35 летчик-испытатель ОКБ Сухого Виктор Пугачев взлетел на истребителе Су-33 с аэродрома Саки и взял курс на авианосец для выполнения проходов над палубой на минимальной высоте. О разрешении на посадку ему сообщил руководитель полетов авианосца. После выполнения нескольких проходов над палубой с касанием Виктор Пугачев совершил посадку на палубу корабля.

Самолет Су-33 - одноместный корабельный истребитель трамплинного взлета и аэрофинишерной посадки, со складыванием крыла и горизонтального оперения (для ангарного хранения); оборудован системой дозаправки и передачи топлива в полете. Су-33 предназначен для обороны кораблей ВМФ от средств воздушного нападения противника.

Девятнадцатого сентября на территории ОКБ Сухого открыли монумент истребителю. Еще одна машина установлена на территории Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина.