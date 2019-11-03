«Иркут» передал в армию кабину спаренного истребителя Су-30СМ
Иркутский авиазавод корпорации «Иркут» передал кабину и оснащение спаренного истребителя Су-30СМ для создания уникального авиационного тренажера Курской авиационной базы ЗВО. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе округа.
Первый модернизированный тренажерный комплекс КТС Су-30СМ оперативно-тактической авиации ЗВО прошел апробацию и техническую приемку для летчиков и авиационных техников.
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и в сложных метеорологических условиях.
Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».
Боевая машина оснащена двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.