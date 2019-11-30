Готовность 99%: кадры финальной сборки ракеты «Союз-2»

Госкорпорация «Роскосмос» показала финальный этап сборки ракеты-носителя «Союз-2», которая изготавливается в РКЦ «Прогресс» (Самара). Фото сделаны в разных цехах предприятия: в одном - специалист проводит осмотр створки головного обтекателя, в другом - запечатлен момент нанесения маркировки на бандажное кольцо створки.

© gklaunch.ru

© gklaunch.ru

«Конусообразная форма обтекателя помогает ракете преодолевать земную атмосферу. В верхней части ракеты устанавливаются космические аппараты, которые будут доставлены и выведены на необходимые орбиты, именно эту часть РН укрывают обтекателем», - говорится в описании к фотографии.

© gklaunch.ru

Далее готовую ракету оденут в чехол, погрузят для отправки по железной дороге, которая поступит на космодромы: Байконур в Казахстане, Плесецк в Архангельской области, Восточный на Дальнем Востоке и Куру во Французской Гвиане в Южной Америке.

© gklaunch.ru

Ракеты-носители «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» состоят из трех ступеней. На каждой из них установлен свой собственный двигатель. Ракета уже прошла этапы по производству баков, составных деталей, днища, клепки каркаса, этап механической сборки, покраски и маркировки.