До конца года новейший фрегат «Адмирал Касатонов» войдет в состав ВМФ

До конца текущего года новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» войдет в состав ВМФ России. Об этом заявили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«До конца текущего года, в частности, в состав Военно-Морского флота войдут фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий", малый ракетный корабль "Ингушетия", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", средний морской танкер "Академик Пашин" и другие суда обеспечения», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Планируется, что до конца декабря на воду будет спущена вторая подводная лодка «Волхов» для Тихоокеанского флота.

Как заявил главком Военно-Морского флота Николай Евменов, в сфере судоремонта и модернизации заканчивается ремонт атомной подлодки «Вепрь», гидрографического судна «Ромуальд Муклевич» и большого десантного корабля «Оленегорский горняк». Программа ремонта и модернизации больших противолодочных кораблей будет продолжена.