Первый малый ракетный корабль с комплексом «Панцирь-М» готовится к испытаниям

На судостроительном заводе ОАО «Пелла» в Санкт-Петербурге завершено строительство малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово», который входит в сдаточную программу 2020 года и построен для ВМФ России.

По словам представителя Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту, капитана 1-го ранга Игоря Дыгало, это первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М». О подготовке уже доложено главнокомандующему ВМФ РФ адмиралу Николаю Евменову.

Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс «Калибр»), современными комплексами управления, зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», радиотехнического вооружения, навигации, радиосвязи, противодиверсионным вооружением, радиоэлектронной борьбы и противодействия, переносными зенитно-ракетными комплексами. Корабль ориентирован на действия в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно.