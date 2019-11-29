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Индия потребовала от Запада уважать ее решение о покупке С-400

Андрей Аркадьев
17:56 29.11.2019
Глава МИД Индии заявил, что никакие страны не смогут повлиять на решение Нью-Дели приобрести зенитные ракетные системы у России.
Индия потребовала от Запада уважать ее решение о покупке С-400
© Фото: Минобороны России

Индия приняла решение о покупке зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400 «Триумф», исходя из своих интересов. Об этом сообщил глава МИД страны Субраманиям Джайшанкар.

«Если мы привержены соглашению по С-400, которое у нас есть, то другие страны должны уважать это решение», - цитирует министра The Times of India.

Министр отметил, что никакие страны не повлияют на их выбор, учитывая, что он касается безопасности и обороны страны. Глава индийского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что после того, как Нью-Дели заключил с Москвой сделку по С-400 на пять миллиардов долларов, логично сделать вывод, что все решения Индия принимает самостоятельно.

Осенью 2018 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели Россия заключила с Индией контракт на продажу пяти полков российского комплекса С-400 «Триумф».

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что уже в первой половине 2025 года Нью-Дели их получит. Общая сумма контракта превышает пять миллиардов долларов. Поставки первого комплекта запланированы на сентябрь 2021 года, спустя два года после внесения аванса за комплексы.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С- 400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим. Договор о поставках С-400 подписали Китай и Турция. Девятого октября стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем.

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