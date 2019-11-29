Индия и Колумбия планируют покупку новейших Ми-171А2

Вертолет Ми-171А2 сертифицирован в Индии и России. Это дает право «Вертолетам России» поставлять винтокрылые машины в эти страны, пишет в пятницу пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

«Ми-171А2 имеет сертификат типа по категории "А" Федерального агентства воздушного транспорта РФ. Он предусматривает выполнение самых высоких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам», - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что сертификацию также прошли турбовальные двигатели ВК-2500ПС-03.

Вертолет Ми-171А2 - глубокая модификация самого массового двухдвигательного вертолета в мире Ми-8.

В двигателях семейства ВК-2500ПС реализована противопомпажная защита, исключающая возможность их отказа из-за мощных потоков воздуха, снижения атмосферного давления в условиях жаркого высокогорного климата, сильного бокового ветра при взлете.

В ноябре прошлого года сообщалось, что холдинг «Вертолеты России» планирует продать Китаю партию Ми-171А2. Эту информацию подтвердила китайская компания China General Aviation Service. В «Вертолетах России» рассчитывают до 2022 года изготовить и передать заказчику шесть винтокрылых машин.

Сегодня посол Непала в России Риши Рам Гхимире сообщил, что Катманду собирается купить не менее семи российских многоцелевых вертолетов Ми-17. Контракт на поставку первой партии из двух винтокрылых машин может быть подписан либо в этом, либо в следующем году.