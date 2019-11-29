Завершена сборка четвертого МС-21 для летных испытаний
Самолет переведен из цеха окончательной сборки на летно-испытательную базу предприятия.
© Фото: ОАК
В Иркутске завершена сборка четвертого самолета МС-21, который передан на испытания. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.
«На Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) завершена диагностика систем четвертого опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний», - говорится в сообщении ОАК.
В сообщении подчеркнуто, что при производстве самолета учтены результаты тестирования первых опытных машин.
Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация планирует построить к 2022 году 18 самолетов: шесть в 2021-м, еще 12 - в 2022 году.