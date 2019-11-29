Непал планирует приобрести у России вертолеты Ми-17

Непал собирается купить не менее семи российских многоцелевых вертолетов Ми-17. Контракт на поставку первой партии из двух винтокрылых машин может быть подписан либо в этом, либо в следующем году, сообщил посол Непала в России Риши Рам Гхимире. Он объяснил, что в его стране семь провинций, для каждой из них нужно по вертолету.

Ми-17 необходимы Непалу для оснащения центров по предотвращению катастроф. Посол объяснил, что из-за экономических санкций есть трудности с расчетом в американской валюте. Этот вопрос должна решить специальная техническая комиссия в ближайшее время.

«Техническая комиссия в скором времени встретится либо в Москве, либо в Катманду и обсудит этот вопрос - как нам следует заплатить: в рублях, в китайской валюте, в евро или в американских долларах», - приводит РИА Новости его слова.

Риши Рам Гхимире рассказал, что на вооружении армии Непала стоят вертолеты российского производства. Посол подчеркнул, что страна заинтересована в продолжении сотрудничества с Москвой.

Ми-17 (кодификация НАТО Hip-H) является средним многоцелевым вертолетом, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок. Разработан в ОКБ им. М.Л. Миля (ныне ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля») в 1980 году, а в 1981 году он впервые демонстрировался на авиационно-космической выставке в Париже.