Эксперт рассказал, почему на Западе не смогли скопировать винтовку Т-5000

Скопировать российскую винтовку Т-5000 без участия российских специалистов будет практически невозможно. Об этом «Звезде» рассказал член Президиума организации «Офицеры России», майор запаса Юрий Хожайнов.

«Да, можно разобрать "по косточкам" и скопировать. Но для того, чтобы скопировать, нужно повторить весь цикл вместе с нашими умами, то есть нашими инженерами, а это сделать сложно», - сказал Хожайнов.

Ранее гендиректор ORSIS Владимир Злобин сообщил, что зарубежные оружейники пытались наладить незаконное производство российских высокоточных винтовок ORSIS, но это им не удалось.

Высокоточная снайперская винтовка Т-5000 компании ORSIS была впервые представлена в 2011 году, в 2017-м ее приняли на вооружение российские спецслужбы и Росгвардия.

Разработана под калибр .308 Winchester (7,62×51 мм) и .338 Lapua Magnum (.338 Lapua Magnum).

Т-5000М - модификация Т-5000. Винтовка с продольно-скользящим затвором может применяться как оружие специальных подразделений правоохранительных органов, так и опытными армейскими снайперами в качестве высокоточного современного оружия с высокой кучностью стрельбы.