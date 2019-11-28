РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле готова к началу боевого дежурства

Третий в российской Арктике радар «Резонанс-Н», развернутый на архипелаге Новая Земля, готов к началу боевого дежурства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора Научно-исследовательского центра «Резонанс» Ивана Назаренко.

Он отметил, что станция включена, настроена и прошла все испытания, а конкретная дата постановки радара на боевое дежурство будет определена российским военным ведомством.

«Резонанс-Н» - стационарный трехкоординатный радиолокационный комплекс метрового диапазона волн.

Предназначен для обнаружения, опознавания, определения координат и параметров движения широкого класса воздушных целей на больших дальностях и высотах с большой разрешающей способностью, включая крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе и выполненные по технологии «стелс».

Впервые был представлен на МАКС-2005. В России первый радиолокационный комплекс был развернут в 2015 году в ЗВО.