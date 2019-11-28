Мадуро открыл тренажер истребителя Су-30МК2 в Венесуэле

На авиабазе имени лейтенанта Луиса дель Валье Гарсии ВВС Венесуэлы в городе Барселона начал работу новый комплексный тренажер для истребителей Су-30МК2, разработанный российской компанией «Сухой». На открытии присутствовал президент страны Николас Мадуро.

«Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро на авиабазе имени лейтенанта Луиса дель Валье Гарсии ВВС Венесуэлы в городе Барселона открыл комплексный тренажер самолета Су-30МК2, поставленный и смонтированный компанией "Сухой" по ранее заключенному Рособоронэкспортом контракту с акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы CAVIM», - говорится в сообщении компании «Рособоронэкспорт».

В нем также подчеркнуто, что тренажер позволяет летчикам овладевать основными навыками пилотирования, отрабатывать действия в нештатных ситуациях и при ведении воздушного боя.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство. Су-30СМ - модификация самолета для российских ВКС.