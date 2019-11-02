Роскосмос расторг контракт на производство ракеты-носителя «Ангара»

Роскосмос расторг контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. Хруничева на производство первой заказанной ракеты-носителя «Ангара-1.2», пишет РИА Новости.

Отмечается, что по инициативе Роскосмоса контракт, заключенный 25 июля этого года, прекратил действие 30 октября. О причинах не сообщается. Ракета предназначалась для выведения на орбиту спутников связи «Гонец-М» в 2021 году.

«Ангара» - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В настоящее время на космодроме Восточный идет строительство второй очереди - инфраструктуры под «Ангару».

По плану, после 2024 года с космодромов Плесецк и Восточный должно было быть проведено до восьми пусков «Ангары-А5» и двух пусков легкой ракеты «Ангара-1.2» в год.