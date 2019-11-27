Путин принял участие в закладке корабля ледового класса «Николай Зубов»

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Президенту была продемонстрирована закладная секция судна, к которой он прикрепил табличку с названием корабля.

«Он способен решать широкий спектр задач, обеспечивать торговое судоходство на Северном морском пути, научные работы и, конечно, надежно защищать наши рубежи и национальные интересы России в арктических широтах», - сказал Путин.

Церемония закладки проходила на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Президента сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Юрий Борисов, президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

Универсальные патрульные корабли арктической зоны ледового класса проекта 23550 могут ходить в любых зонах мореплавания - от тропических до арктических, преодолевая лед толщиной до полутора метров.

Первый корабль проекта - «Иван Папанин» - был спущен на воду в апреле текущего года. Планируется, что он будет введен в строй в 2021 году.