Путин назвал развитие ВМФ одним из основных приоритетов государства

Российский президент Владимир Путин в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург посетил судостроительный завод «Адмиралтейские верфи».

Российский лидер принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов». Президенту была продемонстрирована закладная секция судна, к которой он прикрепил табличку с названием корабля.

«Дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остается в числе наших основных приоритетов», - подчеркнул Путин в ходе церемонии.

Также глава государства осмотрел продукцию предприятия: дизель-электрическую подводную лодку Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и строящиеся суда - патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» и дизель-электрический ледокол проекта 22600 «Виктор Черномырдин».

Затем генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков рассказал Путину о строящихся судах. Президента сопровождали министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, вице-премьер Юрий Борисов, главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов, президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.