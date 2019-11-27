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Стало известно, когда пойдет в серию снайперская винтовка Чукавина

Александр Пешков
16:24 27.11.2019
Винтовка пойдет в серию в тот же год, что и пистолет Лебедева.
Стало известно, когда пойдет в серию снайперская винтовка Чукавина
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

В следующем году «Концерн Калалашников» запустит в серийное производство снайперскую винтовку Чукавина и пистолет Лебедева. Об этом заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Тарасов, интервью с которым размещено на портале kalashnikov.media. 

«На Концерне в прошлом году запущен в производство АК-12, в следующем году это будет СВЧ 7, 62х54 и пистолет Лебедева», - сказал Тарасов.

В сентябре прошлого года в ходе многофункционального огневого центра концерна «Калашников» винтовку опробовал президент России Владимир Путин.

Пистолет Лебедева разработан для нужд российских силовых структур коллективом конструкторов концерна «Калашников» под руководством Дмитрия Лебедева при участии многократного чемпиона России по практической стрельбе Андрея Кирисенко.

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