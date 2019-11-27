Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел в Белое море на ходовые испытания

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел в Белое море на очередной этап ходовых испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«В море он выполнит комплекс подготовительных мероприятий к испытанию бортовых систем вооружения», - говорится в сообщении.

Ранее экипаж корабля отработал взаимодействие с авиацией. В испытаниях задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24, корабельные противолодочные вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31.

В ходе отработки совместных действий был совершен облет радиотехнических средств корабля.

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.