Россия предложила США продлить договор СНВ на пять лет

Россия предложила Соединенным Штатам Америки продлить договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков отметил, что США не готовы включаться в предметную дискуссию по продлению СНВ-III.

В феврале 2019 года США заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который действовал с 1 июня 1988 года. ДРСМД окончательно прекратил свое действие 2 августа.