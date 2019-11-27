Дутерте подарили российскую высокоточную винтовку Т-5000

Президенту Филиппин Родриго Дутерте подарили высокоточную снайперскую винтовку Т-5000 компании ORSIS, когда он был в России. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Злобин.

«Во время последнего масштабного визита в Россию в октябре 2019 года президента Филиппин Родриго Дутерте мы подарили ему Т-5000», - приводит РИА Новости его слова.

Злобин отметил, что Дутерте остался доволен подарком.

Ранее Злобин рассказал о создании учебно-тренировочной винтовки Т-5000У, предназначенной для обучения снайперов.

Высокоточная снайперская винтовка Т-5000 компании ORSIS была впервые представлена в 2011 году, в 2017-м ее приняли на вооружение российские спецслужбы и Росгвардия.

Разработана под калибр .308 Winchester (7,62×51 мм) и .338 Lapua Magnum (.338 Lapua Magnum).

Т-5000М - модификация Т-5000. Винтовка с продольно-скользящим затвором может применяться как оружие специальных подразделений правоохранительных органов, так и опытными армейскими снайперами в качестве высокоточного современного оружия с высокой кучностью стрельбы.