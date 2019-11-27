КРЭТ поставил в Башкортостан медицинское оборудование
Концерн «Радиоэлектронные Технологии» в рамках программы диверсификации производства наладил выпуск медицинского оборудования.
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Концерн «Радиоэлектронные технологии» поставил в Башкортостан новейшие аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-У». Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Первая партия ИВЛ передана заказчику.
«До конца года в медицинские учреждения по всей России будут переданы еще более 20 аппаратов ИВЛ», - сообщили в компании.
В сообщении подчеркнуто, что одной из ключевых особенностей данной модели стала возможность применения аппарата для поддержания дыхания новорожденных.
Выпуск ИВЛ ведется на Уральском приборостроительном заводе, который занимается разработкой и производством изделий авиационной техники, в том числе двойного назначения.