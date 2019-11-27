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В России созданы беспилотники-киллеры для перехвата других БПЛА

Александр Пешков
11:59 27.11.2019
Беспилотники будут догонять дроны-нарушители и набрасывать на них сеть.
В России созданы беспилотники-киллеры для перехвата других БПЛА
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В России созданы беспилотники-киллеры, которые будут способны отслеживать дроны противника и перехватывать их с помощью специальных сетей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

По словам Кладова, такие беспилотные летательные аппараты могут быть использованы вместе со средствами радиоэлектронной борьбы, которые позволяют перехватывать управления дронов. Подобные системы были представлены на авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Арабских Эмиратах.

Ранее сообщалось, что Силовые структуры РФ получат 200 электронных ружей для борьбы с дронами «Пищаль».

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