Россия модернизирует для ОАЭ комплексы «Панцирь»

Российские специалисты проводят модернизацию зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1», которые стоят на вооружении Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

«Если у властей ОАЭ будет желание приобрести новые комплексы, мы с удовольствием их поставим, но пока речь идет о модернизации имеющихся», - приводит ТАСС его слова.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и о ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси «КамАЗ» и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.