Названы сроки сдачи подводных лодок проекта 677 «Лада»

Сдача многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада» запланирована на 25 ноября 2021 года. Речь идет о двух субмаринах - Б-586 «Кронштадт» и Б-587 «Великие Луки».

Первый корабль готов на 89%, второй на 55%, говорится в материалах Кремля к поездке российского президента Владимира Путина в Санкт-Петербург.

Головная подлодка проекта Б-585 «Санкт-Петербург» была заложена на «Адмиралтейских верфях» еще в 1997 году, а принята в строй в 2010 году.

Многоцелевые дизель-электрические подводные лодки проекта 677 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

Подводная лодка «Кронштадт» в 2019 году впервые участвовала в Главном военно-морском параде на Неве.