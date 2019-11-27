В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000

В России создана новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 производства компании ORSIS («Промтехнология»). Оружие предназначено для обучения снайперов. Уже в следующем году российские военные, а также сотрудники силовых ведомств получат несколько десятков образцов Т-5000У, сообщил гендиректор компании ORSIS Владимир Злобин.

«В этой линейке (Т-5000) у нас есть еще одна изюминка - учебно-тренировочная винтовка Т-5000У. Она разработана под малокалиберный патрон для начинающих снайперов и для поддержания квалификации опытных стрелков», - приводит РИА Новости его слова.

Высокоточная снайперская винтовка Т-5000 компании ORSIS была впервые представлена в 2011 году, в 2017 году ее приняли на вооружение российские спецслужбы и Росгвардия. Изначально она была разработана в калибре.308 Winchester (7,62×51 мм) и.338 Lapua Magnum (.338 Lapua Magnum).

Т-5000М - модификация Т-5000. Винтовка с продольно-скользящим затвором может применяться как оружие специальных подразделений правоохранительных органов, так и опытными армейскими снайперами в качестве высокоточного современного оружия с высокой кучностью стрельбы.