В «Рособоронэкспорте» заявили о планах поставки Турции второго полка С-400
В настоящее время технические вопросы уже решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей, сообщил глава компании Александр Михеев.
© Фото: Минобороны России
Россия рассчитывает передать Турции второй полк С-400 по опциону, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
По его словам, соответствующее техническое задание уже было передано турецкой стороне.
Михеев заверил, что все вопросы по поставкам с представителями Турции уже решены.
«Ведутся переговоры по финансовой составляющей», - рассказал он в интервью РИА Новости.
Как отметил глава «Рособоронэкспорта», в текущем году Россия выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.