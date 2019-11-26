ОСК за четыре года построила более 30 кораблей для ВМФ

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) построила за четыре года 31 военный корабль. С таким заявлением выступил президент холдинга Алексей Рахманов.

«С 2014 по 2018 мы построили 31 корабль», - приводит «Интерфакс» его слова.

В июне глава компании заявил, что в текущем году запланирована передача Военно-морскому флоту РФ четырех новых кораблей и пяти отремонтированных.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В корпорацию входит около 40 предприятий и организаций отрасли: основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро.

В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. На предприятиях и в организациях, входящих в ОСК, трудятся свыше 80 тысяч человек.