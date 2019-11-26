В ГК «Ростех» сменится директор кластера вооружений
Глава кластера вооружений Сергей Абрамов переходит на новую должность.
© Фото: Александр Уткин, Ростех
В Госкорпорации «Ростех» сменится директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
По словам представителя пресс-службы, в данный момент действующий директор кластера Сергей Абрамов находится в отпуске, а его переход на новую должность состоится после Нового года.
Имя нового главы кластера в корпорации не уточнили. Абрамов занимал должность индустриального директора кластера «Вооружение» с 2015 года.
В данный кластер входят в том числе холдинг «Высокоточные комплексы», концерн «Техмаш» и концерн «Калашников».