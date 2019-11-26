В ГК «Ростех» сменится директор кластера вооружений

В Госкорпорации «Ростех» сменится директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам представителя пресс-службы, в данный момент действующий директор кластера Сергей Абрамов находится в отпуске, а его переход на новую должность состоится после Нового года.

Имя нового главы кластера в корпорации не уточнили. Абрамов занимал должность индустриального директора кластера «Вооружение» с 2015 года.

В данный кластер входят в том числе холдинг «Высокоточные комплексы», концерн «Техмаш» и концерн «Калашников».