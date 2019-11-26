В Минобороны рассказали, когда комплекс «Авангард» заступит на боевое дежурство

Ракетный комплекс «Авангард» встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские военные показали инспекторам из США комплекс «Авангард» гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Демонстрация вооружения проходила с 24 по 26 ноября в рамках Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Авангард» - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Этот блок был разработан «НПО машиностроения» (Реутов, Московская область) и проходил испытания с 2004 года.

Впервые комплекс «Авангард» был представлен президентом России Владимиром Путиным во время его обращения к Федеральному собранию в марте 2018 года.