ОАК планирует построить 18 самолетов МС-21 за два года

Объединенная авиастроительная корпорация планирует построить к 2022 году 18 самолетов: шесть в 2021-м, еще 12 - в 2022 году. Об этом заявил советник генерального директора ОАК Валерий Окулов в ходе выступления в Совете Федерации.

Окулов уверен, что к 2023 году ОАК удастся построить 25 самолетов, а к 2025 году предприятия будут выпускать 72 машины в год.

При этом представитель ОАК подчеркнул, что до конца 2019 года будет построено 155 самолетов SSJ 100, в 2020 году - 185, в 2021-м - 215.

Среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет 28 мая 2017 года. Серийное производство самолета было изначально запланировано на 2017 год, но было перенесено сначала на 2018-й, а затем на 2021 год.

Связано это с остановкой поставок американских композитных материалов и их заменой на отечественные, о чем в феврале текущего года заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, производство самолета намечено на 2020 год.

Позже вице-премьер Юрий Борисов заявил, что самолет пойдет в серию в 2021 году. Он отметил, что на МС-21 получено 175 «твердых» заказов.

Отметим, что китайский конкурент МС-21 С919 также совершил первый полет в мае 2017 года. Получение сертификата ожидается в 2021 году, а первые поставки заказчикам - в 2022 году. Всего на эту машину получено 787 заказов, в основном от китайских самолетов.