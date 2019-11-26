Россия заработала на продаже оружия более 160 миллиардов долларов с 2000 года

За последние 19 лет «Рособоронэкспорт» поставил за рубеж оружия и военной техники на сумму, превышающую 165 миллиардов долларов, а сумма контрактов, которые предприятие заключило за эти годы, составляет 230 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Александр Михеев.

По мнению главы компании, это обеспечивало финансовую устойчивость многих предприятий ОПК, позволяло им инвестировать средства в разработку новых образцов вооружения и военной техники и модернизацию производственных мощностей.

На международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что в «Рособоронэкспорт» продаст в 2019 году оружие за рубеж на сумму не менее 13,7 миллиарда долларов.